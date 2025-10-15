Концерт в рамках проекта «Ступень к мастерству» прошел в Воскресенске

Концерт «Эликсир счастья» прошел во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске в рамках учебно-музыкального проекта «Ступень к мастерству». В нем приняли участие воспитанники младших групп.

Ведущими стали участницы театральной студии «Открытие» и их руководитель Лариса Филиппова. В концерте приняли участие артисты ансамбля эстрадного танца «Maxi Dance», ансамбля народного танца «Эдельвейс», народного коллектива «Вокальный ансамбль „Созвездие“», вокальных групп «Акварель», «Мозаика», «До — Ре — Ми» студии академического вокала «PRIMA», экспериментальной театральной студии «Возможно!», театральных студий «Спектр» и «Открытие».

Организаторы отметили, что каждый выход начинающих артистов на большую сцену — это маленькая ступенька к совершенствованию себя.

