Концерт в поддержку бойцов СВО пройдет в Воскресенске 21 сентября

На главной площади парка усадьбы Кривякино 21 сентября состоится благотворительный концерт «Своих не бросаем» для всех жителей и гостей городского округа Воскресенск. Гости смогут насладиться разнообразными музыкальными и танцевальными номерами.

В программе концерта запланированы выступления творческих коллективов из Раменского и Воскресенска.

Кроме того, молодежный центр «Олимпиец» проведет мастер-классы по изготовлению окопных свечей, а представители «Движения Первых» обучат всех желающих плетению нашлемников. Эти занятия не только позволят участникам освоить новые навыки, но и помогут сделать полезные вещи для тех, кто находится на передовой.

Помощь участникам специальной военной операции является одной из самых важных задач на сегодняшний день. Все посетители концерта смогут внести свой вклад, приняв участие в сборе гуманитарной помощи.

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