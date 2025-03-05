Концерт в память о музыканте и педагоге Николае Фомченко прошел в Можайске

Мероприятие, посвященное 80-летию заслуженного работника образования Московской области Николая Фомченко, состоялось в Можайском культурно-досуговом центре. Создатель и многолетний руководитель детского духового оркестра «Солнечный круг» прославил музыкальную культуру Можайска не только в Подмосковье, но и далеко за его пределами.

Николай Фомченко воспитал множество талантливых учеников, связавших свою жизнь с духовой музыкой. В этот вечер в центре внимания зрителей был народный коллектив «Духовой оркестр» под руководством заслуженного артиста России Виктора Кузнецова, в котором играли воспитанники Николая Фомченко. Они блистательно исполнили классические и современные музыкальные произведения.

В последние годы Николай Фомченко занимался в качестве педагога дополнительного образования с оркестром в школе № 1. Директор учебного заведения Надежда Камозина рассказала, что он был хорошим педагогом, создавшим в школе большую и дружную музыкальную семью. «Николай Андреевич был „человеком-праздником“, рядом с ним и у детей, и у членов педагогического коллектива школы всегда было оптимистичное, праздничное настроение. Отрадно, что его дело сейчас продолжается, и мы воспитаем еще многих хороших музыкантов», — отметила Надежда Камозина.

Николай Фомченко был награжден за патриотическую работу с молодежью почетной грамотой и знаком Московской областной думы «За труды», медалью Бородинского государственного военно-исторического музея «За сохранение культурно-исторического наследия России». Ему присвоено звание почетного гражданина Можайска. Но главной наградой музыканту и педагогу стала память о нем его учеников, друзей и коллег, всех жителей благодарной Можайской земли.