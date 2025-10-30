Концерт в память о композиторе Анатолие Шелепневе прошел в Дедовске

Анатолий Шелепнев проработал в Дедовском доме культуры более 50 лет, руководил хором русской песни «Напевы России». Свыше 30 лет он отдал Дедовской детской музыкальной школе, возглавлял ее. Анатолий и сам писал песни, за всю карьеру он сочинил более 200 произведений, а также инструментальные композиции для народных инструментов, оригинальные сочинения для баяна и аккордеона, авторские обработки народной музыки.

В программе концерта прозвучали самые известные песни Анатолия Шелепнева — «Сказ о Москве», «Дедовский вальс», «Цветет рябина» — в исполнении хоров «Напевы России» и «Красногорье», которым он отдал десятилетия своей жизни. Особенностью вечера стали и новые песни на его стихи, написанные современными композиторами Подмосковья.