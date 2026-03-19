Актовый зал медсанчасти № 154 в Красноармейске на время сменил привычную строгую атмосферу на торжественную и музыкальную. Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией здесь прошло в уникальном формате: вместо официальных речей медики погрузились в мир искусства.

Главным гостем встречи стал руководитель «Шаляпинского Центра» Сергей Есин. Он не просто исполнил программу, но и провел краткий экскурс в историю русской культуры. Есин рассказал о неразрывной связи Федора Шаляпина с Крымским полуостровом.

«Легендарный певец был настолько очарован красотой Гурзуфа и Суук-Су, что мечтал построить там „Замок искусств“ для талантливой молодежи. Когда мощный голос Есина заполнил пространство зала произведениями из шаляпинского репертуара, слушатели — врачи и медсестры — на мгновение забыли о тяжелых дежурствах. Настоящим сюрпризом для коллектива стал аккомпаниатор. За роялем оказался не приглашенный гость, а свой, родной коллега — врач-педиатр Дмитрий Полянин», — сообщили организаторы.

Доктор, который ежедневно заботится о здоровье маленьких пациентов Красноармейска, в этот вечер открылся с новой стороны. Лауреат многочисленных музыкальных конкурсов, Дмитрий продемонстрировал виртуозное владение инструментом.