Концерт в честь ветеранов и тружеников тыла пройдет в Чехове 7 мая
В округе состоится праздничный концерт «Под знаменем защитника Отечества». Мероприятие посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
В программе праздника запланированы выступления различных музыкальных коллективов и исполнителей: группы «Иван», «Венница», «ВЭДА», духового оркестра «Серебряные трубы» и других артистов. Зрителям представят известные песни и современные произведения, отражающие героизм и трагедию того времени.
Организаторы мероприятия приглашают всех жителей и гостей муниципального округа посетить концертную программу в концерте, чтобы вместе почтить память героев Великой Отечественной войны и выразить благодарность труженикам тыла.
Концерт пройдет в Доме культуры «Дружба» на улице Чехова, 45, 7 мая в 16:00. Вход для всех желающих свободный.