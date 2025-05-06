Концерт в честь ветеранов и тружеников тыла пройдет в Чехове 7 мая

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В округе состоится праздничный концерт «Под знаменем защитника Отечества». Мероприятие посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

В программе праздника запланированы выступления различных музыкальных коллективов и исполнителей: группы «Иван», «Венница», «ВЭДА», духового оркестра «Серебряные трубы» и других артистов. Зрителям представят известные песни и современные произведения, отражающие героизм и трагедию того времени.

Организаторы мероприятия приглашают всех жителей и гостей муниципального округа посетить концертную программу в концерте, чтобы вместе почтить память героев Великой Отечественной войны и выразить благодарность труженикам тыла.

Концерт пройдет в Доме культуры «Дружба» на улице Чехова, 45, 7 мая в 16:00. Вход для всех желающих свободный.