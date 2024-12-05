Концерт в честь открытия Рождественских чтений прошел в селе Новый Быт

В Доме культуры «Меридиан» в селе Новый Быт городского округа Чехов состоялось открытие XXII межмуниципального этапа Московских областных Рождественских чтений под названием «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». По поручению главы округа Михаила Собакина мероприятие посетила его заместитель Ольга Щукина.

Педагоги, воспитанники воскресной школы Вознесенской Давидовой пустыни и сотрудники ДК «Меридиан» подготовили литературно-музыкальную программу, посвященную событиям Великой Отечественной войны. Зрители смогли насладиться чтением стихов и исполнением песен военных лет, которые тронули каждого присутствующего до глубины души. Участники мероприятия передали через свои выступления всю боль и героизм тех страшных лет.

Ольга Щукина подчеркнула важность духовно-нравственного воспитания, особенно в преддверии 80-летия Великой Победы. Она отметила, что сохранение памяти о героях и событиях той войны имеет особое значение в наше время, когда российские военнослужащие продолжают защищать рубежи страны.

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