Концерт в честь открытия Рождественских чтений прошел в Чехове

В гимназии № 7 городского округа Чехов состоялось открытие XXIII Рождественских чтений. Их приурочили к 80-летию Великой Победы. Учащиеся школ муниципалитета представили творческие номера

Образовательные учреждения округа и Чеховское благочиние совместно организуют проекты, которые помогают укреплять духовно-нравственные ценности, институт семьи и патриотическое воспитание детей и подростков.

Концерт по случаю открытия Рождественских чтений посетил заместитель главы округа Денис Разуваев. От имени руководителя муниципалитета Михаила Собакина он поблагодарил педагогов и священнослужителей.

«Спасибо за ваш вклад в детей городского округа Чехов. За то, что вы просвещаете их всесторонне», — сказал он.

Воспитанники разных образовательных учреждений представили зрителям музыкальные номера и театральные сценки. На сцене выступила и Дарья Жилкина. Одиннадцатиклассница три года посещает театральную студию.

«Я очень рада, что мы с моим театральным коллективом принимаем участие. Мы показываем отрывок из повести Бориса Васильева „А зори здесь тихие“», — рассказала девушка.

Отметим, что весь год школьники Чехова посещают экскурсии по святым местам, участвуют в духовно-нравственных мероприятиях и беседуют со священнослужителями.

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