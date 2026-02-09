Концерт в честь открытия Года единства народов России прошел в Можайске

Торжественное мероприятие состоялось 6 февраля в Можайском культурно-досуговом центре. На сцене выступили творческие коллективы округа с песнями и танцами народов России.

Программа концерта была разнообразной. Прозвучали русские народные песни в исполнении ансамблей «Калинка», «Калинушка», «Сударушка» и «Семечки». Зрители увидели танцевальные номера, среди которых были «Лявониха», «Русский самовар», а также башкирские, татарские и корякские танцы от коллективов «Калинка», «Линия танца» и театра балета «Грация».

Также на сцене выступили инструменталисты студии барабанщиков, а сводный духовой оркестр исполнил известную композицию «Солнечный круг».

Мероприятие стало напоминанием о том, что сила страны — в единстве и многообразии. Более 190 народов с разными традициями веками живут в мире, образуя одну большую страну.