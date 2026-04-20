Концерт в честь Николая Рубинштейна пройдет в Клину 25 апреля

25 апреля в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин состоится концерт, посвященный дирижеру, педагогу и основателю Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Николаю Григорьевичу Рубинштейну. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Музыкальные субботы» и будет приурочено к 160-летию Московской консерватории.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, программа концерта составлена из инструментальных и вокальных произведений, которые входили в личный концертный репертуар Николая Рубинштейна. Зрители смогут погрузиться в атмосферу музыкальной жизни XIX века и насладиться виртуозным исполнением классических шедевров.

Программа подготовлена при участии преподавателей и студентов Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Начало концерта запланировано на 15:00. Возрастное ограничение: 6+.

