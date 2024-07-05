Концерт в честь Муслима Магомаева прошел в библиотеке Воскресенска
Концерт, посвященный памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева, прошел в Воскресенске. Его провели в рамках проекта «Лето в Подмосковье» и губернаторской программы «Активное долголетие».
Местом мероприятия стала центральная библиотека Воскресенска. На концерте прозвучали песни из репертуара певца и композитора, которые исполнили солисты хора «Созвучие» из лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова.
Также гостям рассказали о ярких моментах жизни и творчества великого артиста, продемонстрировали фрагменты его выступлений. В завершение вечера гости пели под баян и танцевали.
Событие прошло в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».
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