Концерт в честь Муслима Магомаева прошел в библиотеке Воскресенска

Фото: Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск

Концерт, посвященный памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева, прошел в Воскресенске. Его провели в рамках проекта «Лето в Подмосковье» и губернаторской программы «Активное долголетие».

Местом мероприятия стала центральная библиотека Воскресенска. На концерте прозвучали песни из репертуара певца и композитора, которые исполнили солисты хора «Созвучие» из лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова.

Также гостям рассказали о ярких моментах жизни и творчества великого артиста, продемонстрировали фрагменты его выступлений. В завершение вечера гости пели под баян и танцевали.

Событие прошло в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».

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