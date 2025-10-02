Концерт в честь Международного дня музыки прошел в Подольске

В Подольске 1 октября отметили Международный день музыки. В честь праздника Музыкальное общество Московской области совместно с администрацией округа подготовило большой концерт с участием лучших коллективов и солистов региона.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что мероприятие состоялось уже в пятый раз.

На сцену вышли более 550 участников из Подольска, Шатуры, Талдома, Люберец, Клина, Пушкина, Балашихи, Коломны, Раменского и Лобни. Программа концерта получилась разнообразной — зрители услышали классические произведения, народную музыку, вокальные и хоровые выступления, увидели балетные постановки и даже театральные номера.

На сцену вышли образцовый детский хор «Мандрагора» Клинской детской школы искусств имени П. И. Чайковского, академический хор «Осанна», балетная студия «Синяя птица», ансамбль народного танца «Тропинка» из Люберецкой художественной школы и другие коллективы.

Ярким финалом вечера стало совместное выступление хора и оркестра Подольской филармонии со сводным хором музыкальных школ города. Вместе они исполнили кантату Сергея Прокофьева «Славься наш могучий край».

Музыкальный вечер собрал свыше 600 зрителей.