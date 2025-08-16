Концерт в честь композитора Петра Ильича Чайковского прошел в Подольске

Пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Подольск

Мероприятие, посвященное 185-летию Петра Ильича Чайковского, состоялось под вечерним небом городского округа. Оно собрало свыше семи тысяч зрителей, среди которых был министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета представил зрителям известные на весь мир композиции. Ведущим концерта стал народный артист РСФСР Сергей Шакуров, а декорацией — усадьба Плещеево, которая вдохновляла когда-то Петра Ильича на новые свершения.

«Уверен, что мероприятие, которое организовали при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, станет доброй традицией для нашего округа», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

Для удобства гостей организовали бесплатный транспорт до площадки.