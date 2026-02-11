В Центральной детской школе искусств Химок выступили воспитанники хореографического отделения. Концерт приурочили к годовщине основания ансамбля народного танца под руководством Игоря Моисеева.

Юные танцоры показали номера, подтвердившие высокий уровень подготовки и верность традициям русской школы танца. Выступление прошло в рамках партийного проекта «Культура малой родины».

Хореографическое отделение работает с 1977 года. За это время его выпускниками стали сотни детей, многие из них связали жизнь с танцем.

«Два наших выпускника сейчас танцуют в ансамбле имени Игоря Моисеева. И это не первый случай, когда наши воспитанники входят в основной состав прославленного коллектива», — рассказала директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

С 1992 года отделение возглавляет заслуженный работник культуры Московской области Лилия Егжова. Созданный ею образцовый ансамбль «Юность» известен далеко за пределами России. Традиции также развивают коллективы «Росток» и «Улыбка».

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов отметил, что сохранение наследия Игоря Моисеева сегодня особенно важно.

«Творчество Моисеева — мировой эталон. Наши дети изучают его, понимают и продолжают заложенные им традиции. Это лучший ответ на попытки отмены русской культуры за рубежом», — подчеркнул он.