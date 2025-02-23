Концерт в честь Дня защитника Отечества прошел в ДК «Лунево» в Химках

В Доме культуры «Лунево» в городском округе Химки состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие более ста человек.

В рамках праздничной программы гостям рассказали об истории возникновения Дня защитника Отечества. Участники мероприятия также обсудили подвиги наших предков и героизм современных военнослужащих.

«Дорогие защитники нашей Родины, благодарим вас за мирное небо и возможность с надеждой смотреть в будущее! Выражаю глубокое уважение и признательность тем, кто защищает нашу страну, как с оружием в руках, так и в повседневной жизни», — сказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Творческие коллективы Дома культуры «Лунево» порадовали зрителей песнями и хореографическими номерами, воспевающими любовь к Родине.

Депутат Совета депутатов Глеб Демченко напомнил, что в Химках с июля прошлого года реализуется масштабная патриотическая программа. Она направлена на повышение интереса жителей к истории России и сохранение памяти о героизме наших соотечественников.