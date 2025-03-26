Концерт в честь Дня работника культуры прошел в Королеве

25 марта центральном дворце культуры им. М. И. Калинина состоялся областной праздничный концерт «Навстречу весне!». В концертной программе приняли участие 14 творческих коллективов и солистов из семи муниципалитетов.

Открыл праздничную программу королевский духовой оркестр под руководством Александра Карачевцева, дирижер Алексей Хроль. Музыканты исполнили соло на тромбоне прямо в зрительном зале. Выступление подарило гостям праздничное настроение, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Концерт включил произведения русской и зарубежной классики, народные песни и инструментальные композиции, народные и современные танцы, которые отразили три наиболее значимые даты 2025 года: 185-летие П. И. Чайковского, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 130-летие С. Есенина.

В конце академического хор «Подлипки» исполнил композицию «Поклонимся великим тем годам», которую полный зал слушал стоя. Затем артисты и зрители спели песню «Славься Подмосковье!», выразив любовь и уважение к культурным традициям родного края.