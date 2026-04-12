Концерт в честь Дня космонавтики прошел в Химках

Концерт начался с аншлага — зал был полон с первых минут. В программе прозвучали как всенародно любимые хиты, так и патриотические композиции. Молодые артисты исполнили негласный гимн всех космонавтов — песню «Трава у дома», а также «Нас учили быть птицами», «Полет», «Матушка-земля» и другие.

Ведущий концерта отметил, что 65 лет назад был совершен первый полет человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток» открыл эру пилотируемой космонавтики, навсегда вписав свое имя в мировую историю. Символом мужества, науки и технического гения нашей страны стало его легендарное «Поехали!».

Текст, фото и видео: Максим Сафронов.