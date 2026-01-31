Концерт в честь Александры Пахмутовой провели в Серпухове

В программе прозвучали легендарные произведения. Валерия Озерная исполнила «Надежду», а вокальный коллектив «Желанушки» представил композиции «Старый клен» и «Нежность».

Студия эстрадного танца «Вертикаль» и коллектив «МТС „Синяя Птица“ показали хореографическую постановку на музыку песни „Трус не играет в хоккей“. Эту песню Пахмутова написала в 1972 году во время знаменитой хоккейной суперсерии между СССР и Канадой.

Творчество Александры Пахмутовой, которое сочетает классическую основу с узнаваемыми мелодиями, остается частью культурного кода страны и объединяет слушателей разного возраста.