Концерт в честь 105-летия Астора Пьяццоллы пройдет в Клину

2 мая в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городе Клин состоится концерт «Пьяццолла-гала». Мероприятие посвящено 105-летию со дня рождения аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, уточнили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Выступит лауреат первых премий престижных международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории, скрипач Сергей Поспелов. Его сопровождает Московский камерный оркестр.

Репертуар вечера — масштабный цикл «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы. В программе концерта: «Медитанго», «Концерт для квинтета» (версия для скрипки с оркестром), «Каприс для скрипки соло №3», «Обливион» («Забвение»), «Танго Дьявола», «Танго "Esqualo"» («Акула»), «Смерть Ангела», «Либертанго».

Начало концерта — в 17:00.

Подробная информация и билеты размещены на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского: https://tchaikovsky.house/event/pyaczczolla-gala-sergej-pospelov-i-moskovskij-kamernyj-orkestr-6/.