Концерт уличной музыки прошел в Павловском Посаде

15 августа в парке «Меленки» в Павловском Посаде состоялся концерт «Уличный музыкант», в рамках которого выступил поэт, композитор и исполнитель Александр Шилков. Программа включила мелодии различных жанров — от лирических баллад до зажигательных танцевальных композиций, создав атмосферу музыкальной гостиной на открытом воздухе.

В репертуаре Александра Шилкова прозвучали как авторские произведения, так и известные композиции: нежная «Сиреневые сумерки», страстные ритмы аргентинской музыки на основе народных мотивов, зажигательные «Танго» и «Аргентинский вальс». Лирическая баллада «Я скучаю по тебе» вызвала эмоциональный отклик у слушателей. Поклонники джаза оценили композиции Джо Пасса («Где я был») и трогательную мелодию Чарли Чаплина («Смайл»).

Яркими танцевальными акцентами вечера стали «Самба» Анатолия Кролла из фильма «Зимний вечер в Гаграх» и глубокая баллада Пола Нэдкина «Наваждение». Зрители тепло встречали артиста, который не только исполнял музыку, но и делился интересными историями из своей жизни. Благодаря Александру Шилкову субботний вечер окрасился в джазовые тона и запомнится всем, кто пришел в парк. Концерт прошел в теплой, душевной атмосфере и стал значимым культурным событием для жителей и гостей Павлово-Посадского городского округа.