Концерт творческих коллективов центра «Яхромский» состоялся в Дмитрове

В Центре культурного развития «Яхромский» прошел концерт с участием взрослых творческих коллективов центра. Зрители увидели выступления вокалистов, инструментальных и хореографических ансамблей.

На сцене Центра культурного развития «Яхромский» прозвучали известные песни 70-х, 80-х и 90-х годов. Для зрителей их исполнили солисты, участники вокальной группы «Кавертон» Марина Сташук, Валентина Вершинина, Антона Агеева и Дмитрий Невинский.

Собравшиеся насладились также игрой саксофониста Александра Метова, представившего хиты и мелодии из кинофильмов в оригинальной обработке. Дебютом стало выступление женского клуба «Гармония» под управлением Натальи Лисицыной.

Для зрителей свои таланты продемонстрировали также народный коллектив «Хор русской песни имени Бориса Лямина», вокально-инструментальный ансамбль «Ложкари» и детская фольклорная группа «Забавушка» под руководством Марины Чирун. Под аплодисменты выступили участницы студии танца «Фаиза».

В завершении мероприятия прозвучала песня «Музыка нас связала», объединившая артистов и зрителей концерта.

«Этот вечер стал настоящим музыкальным и танцевальным праздником, который объединил всех нас, присутствующих на концерте, создав неповторимую атмосферу тепла и добра. Огромное спасибо всем артистам за доставленное удовольствие», — сказала зрительница концерта.

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