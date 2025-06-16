Концерт танцевальной студии прошел в Орехово-Зуеве

В Зимнем театре состоялся сольный концерт в двух отделениях под названием «ПАРАДИГМЫ», представленный артистами студии хореографии «Stage». Масштабный танцевальный праздник объединил на сцене более 170 танцоров.

По словам организаторов, своим выступлением танцоры хотели донести до зрителей важную мысль: в жизни важна каждая деталь, ведь даже самая незначительная мелочь способна кардинально изменить ход событий и повлиять на восприятие реальности. В ходе концерта они продемонстрировали сложные элементы и поддержки.

Первое отделение концерта представляло собой творческий показ с зарисовками. Второе отделение было посвящено премьерным номерам. Для некоторых артистов этот концерт стал дебютом на большой сцене. Танцы сменялись стихотворениями в исполнении режиссера, актера театра и кино Андрея Русалеева.