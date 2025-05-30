Концерт танцевального коллектива Free Dance Crew прошел в Павловском Посаде

Отчетный концерт местного танцевального коллектива прошел в Доме культуры «Октябрь» в Павловском Посаде. Зрители увидели номера в жанре хип-хоп.
Это первое подобное мероприятие молодого танцевального хип-хоп коллектива Sansara Crew. Им руководит Дарья Соколова.
В открытии концерта поучаствовали участники школы игры на ударных инструментах «Восьмой удар». После руководитель коллектива Сергей Бахтамянц исполнил сольный номер.
«Мероприятие стало замечательной площадкой для творческого развития молодежи и укрепления культурной жизни нашего города. Творческие коллективы Павлово-Посадского городского округа продолжают радовать горожан новыми концертами и творческими проектами, создавая атмосферу вдохновения и дружбы», — отметила сказала заместитель главы Павлово-Посадского городского округа по культуре, спорту и работе с молодежью Светлана Аргунова.
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