Концерт танцевального коллектива Free Dance Crew прошел в Павловском Посаде

Отчетный концерт местного танцевального коллектива прошел в Доме культуры «Октябрь» в Павловском Посаде. Зрители увидели номера в жанре хип-хоп.

Это первое подобное мероприятие молодого танцевального хип-хоп коллектива Sansara Crew. Им руководит Дарья Соколова.

В открытии концерта поучаствовали участники школы игры на ударных инструментах «Восьмой удар». После руководитель коллектива Сергей Бахтамянц исполнил сольный номер.

«Мероприятие стало замечательной площадкой для творческого развития молодежи и укрепления культурной жизни нашего города. Творческие коллективы Павлово-Посадского городского округа продолжают радовать горожан новыми концертами и творческими проектами, создавая атмосферу вдохновения и дружбы», — отметила сказала заместитель главы Павлово-Посадского городского округа по культуре, спорту и работе с молодежью Светлана Аргунова.