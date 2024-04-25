Концерт «Танцевальная фантазия» прошел в Лобне | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 16:53 Концерт «Танцевальная фантазия» прошел в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Доме культуры «Луговая» городского округа Лобня прошел творческий вечер «Танцевальная фантазия». Мероприятие приурочили к Международному дню танца.

На сцене выступили детские и взрослые коллективы разных направлений и стилей: «Каблучок», «Изумруд», Free Dance, «Вдохновение», «Нас не догонишь», «Карнавал» и «Серпантин».

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Директор дома культуры Алексей Лопасов поздравил всех присутствующих с Международным днем танца и выразил благодарность всем коллективам за их вклад в развитие культурной жизни города. В знак признания каждому коллективу вручили благодарственные письма.

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