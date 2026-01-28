Концерт-спектакль о Японии прошел в округе Серпухов

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Московский актер и режиссер Александр Сазонов создал программу на основе средневековых японских текстов. Мероприятие объединило разные виды искусства.

В Центральной библиотеке Пущино состоялся уникальный концерт-спектакль, посвященный японской культуре. Александр Сазонов представил программу «Анекдоты из Киото», созданную по мотивам классического произведения «Записки от скуки» монаха Кэнко Хоси.

Вечер объединил философские рассуждения Кенко Хоси, музыку и песни Александра Сазонова, вокал Анжелики Карамагдесян, звучание гонга и хрустальных чаш, а также чайную церемонию от Макарии Косухиной. Специально для постановки стилист Катя Малышева создала сложный сценический образ, сочетающий элементы японской, индийской и китайской традиционной одежды.

Организаторами и участниками мероприятия выступили актеры, музыканты и волонтеры фестиваля «Наукоградостно». Программа позволила зрителям погрузиться в атмосферу японской эстетики и философии, воссоздав ощущение гармонии человека с природой.