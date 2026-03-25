Концерт «Созвездие болеро» пройдет в Одинцове 4 апреля

4 апреля в Культурном центре имени Любови Орловой состоится концерт «Созвездие болеро». Мероприятие пройдет в рамках выставки «Рерих. В поисках „небесного Звенигорода“», открытой в Звенигородском манеже.

На музыкальном вечере прозвучат произведения композиторов, связанных с наследием Николая Рериха: «Болеро» Мориса Равеля, «Жар-птица» Игоря Стравинского, «Кармен-сюита» Жоржа Бизе в переложении Родиона Щедрина, а также «Танец Анитры» Эдварда Грига.

Исполнителем музыкальной программы станет Дубненский симфонический оркестр под управлением солиста и главного дирижера, скрипача-виртуоза, лауреата престижных международных конкурсов Сергея Поспелова. Этот коллектив регулярно выступает в Москве, радуя слушателей своим искусством на таких площадках, как Международный дом музыки, залы Московской консерватории, Колонный зал Дома союзов и Московский дом ученых.

Концерт будет сопровождаться конферансом.

Начало мероприятия запланировано на 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Подробная информация и билеты доступны на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника. [https://zvenmuseum.ru/event/eksklyuzivnyj-konczert-sozvezdie-bolero-6/?ysclid=mn4lm24e2g70989754]