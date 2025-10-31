Концерт солистки духового оркестра Катерины Нефедовой прошел в Одинцове

В Одинцовской библиотеке состоялся музыкальный концерт «Долой уныние». На нем выступила лауреат международных конкурсов, член Союза писателей Российской Федерации, солистка Одинцовского духового оркестра Катерина Нефедова.

На этом концерте она представила десять детских книг своего авторства. Также Катерина Нефедова сочиняет стихи и различные музыкальные композиции.

Вокалистка еще преподает и ее ученики участие в концертной жизни города и неоднократно становились лауреатами международных и всероссийских конкурсов.

На концерт пришли жители Одинцова и поклонники Катерины Нефедовой, в том числе такие организации как: «Дети Войны», ветераны Космических войск, Байконура. Зал в этот вечер был полон зрителей. Катерина сама вела концерт, общаясь со зрителями и представляла каждый романс, рассказывая интересные факты из истории его создания.