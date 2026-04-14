Симфонический оркестр областной филармонии представит премьеру в Ногинске

В Московском областном театре драмы и комедии в городском округе Богородский 15 апреля пройдет концерт «Под музыку Вивальди». Мероприятие организовано Московской областной филармонией и посвящено творчеству Антонио Вивальди, одного из великих композиторов эпохи барокко.

За дирижерским пультом будет стоять художественный руководитель симфонического оркестра Московской областной филармонии Дмитрий Юровский. В концерте примут участие приглашенные солисты: оперная певица, солистка Большого театра России Гузель Шарипова, солистка балета, народная артистка Российской Федерации Анна Жарова, заслуженный артист Республики Тыва Субедей Дангыт, а также солисты оркестра — флейтисты Ксения Обухова и Дмитрий Вакарчук, скрипачки Анна Пенкина и Анастасия Устименко, виолончелистка Анна Черкез.

В программе концерта — увертюра к опере «Олимпиада», симфонии G-dur «Гроза на море», g-moll RV 152 и C-dur RV 115, концерты для двух скрипок и виолончели D-dur RV 565 и для двух флейт C-dur RV 533. Также прозвучат арии из опер «Верная нимфа» и «Освобожденная Андромеда». Знаменитые концерты «Зима» и «Лето» из цикла «Времена года» будут исполнены в оркестровых аранжировках Дмитрия Юровского.