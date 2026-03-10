Концерт симфоджаза братьев Ивановых состоится в Серпуховском музее

14 марта в Серпуховском историко-художественном музее пройдет концерт «Этот джаз…», организованный джазовым проектом братьев Михаила и Андрея Ивановых. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Проект «Симфоджаз» представляет музыкальный стиль, который гармонично сочетает классическую строгость с джазовой импровизацией. В концерте прозвучат произведения известных мастеров, таких как Кит Джарретт, Виктор Янг и Херби Хэнкок.

Михаил Иванов выступает в роли композитора и джазового пианиста, а Андрей — сольного контрабасиста. Их профессионализм и мастерство позволяют исполнять музыку в широком диапазоне. С 2003 года проект «Симфоджаз» является визитной карточкой Московской филармонии в Концертном зале им. П. И. Чайковского.

Начало концерта запланировано на 18:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробности можно найти на сайте Серпуховского историко-художественного музея.