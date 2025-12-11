Концерт «Серебряные встречи» прошел в Истре

Концертный зал Истринского дома культуры стал площадкой яркого творческого события. Здесь прошел праздничный концерт «Серебряные встречи», объединивший участников проектов «Московское долголетие» и «Активное долголетие» из Истры.

Мероприятие стало первой крупной творческой встречей, целью которой является обмен опытом и укрепление культурных связей между активными представителями старшего поколения. Во время концерта зрители увидели зажигательные танцы и услышали душевные песни, причем разных жанров — от цыганских ритмов и русских народных мотивов до современных хитов и авторских произведений.

«Этот концерт — прекрасный пример того, как творчество объединяет людей, дарит радость и новые смыслы. Мы благодарим всех артистов и зрителей за этот прекрасный вечер и приглашаем всех присоединяться к нашему активному сообществу. Оставаться молодыми душой — это возможно в любом возрасте!» — отметили участники истринского клуба «Активное долголетие».

Всего мероприятие посетило более 200 человек.