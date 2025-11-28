Концерт с участием коллективов школы искусств пройдет в Пушкино 1 декабря

В зале Пушкинской детской школы искусств на Писаревской улице пройдет концерт «Гармония звуков» с участием музыкальных коллективов, оркестров и ансамблей. Творческие номера представят воспитанники и преподаватели образовательного учреждения.

В программу войдут произведения русских и зарубежных композиторов-классиков, современных авторов, обработки народных мелодий, а также эстрадные и джазовые композиции.

Откроют мероприятие оркестр народных инструментов под управлением Кирилла Горячкина и ансамбль казачьей песни «Нахаленок» под руководством Натальи Лавреневой. Далее выступят духовой оркестр под руководством Александра Дмитренко и джазовый коллектив под руководством Сергея Хмелькова. Программу продолжат вокальные и инструментальные дуэты, трио, ансамбли большого состава и формата «учитель — ученик».

В конце выступит большой оркестр Пушкинской детской школы искусств, в котором сыграют педагоги и учащиеся. Руководитель и дирижер — Оксана Петлай.

Помимо этого, художественное отделение Ивантеевского филиала представит выставку работ юных художников «Зимняя сюита». Концерт пройдет 1 декабря в 18:00.