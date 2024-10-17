Концерт русской народной музыки проведут в Лобне 20 октября

В городском округе Лобня пройдет концерт, посвященный русской традиционной культуре. Народные ансамбли выступят в детской школе мозаики при коррекционной школе 20 октября.

Традиционная музыкальная встреча состоится в детской школе мозаики при специальном коррекционном образовательном учреждении в «Музее под небом». Зрители насладятся русскими народными песнями. На сцене выступят фольклорный казачий хор «Камышинка», ансамбль русской песни «Светоч» и детский ансамбль «Веретенце».

Вход на мероприятие свободный. Музыкальную встречу проведут в Лобне 20 октября в 14:30 по адресу: микрорайон Восточный, улица Павлика Морозова, дом № 16.

Напомним, для жителей городского округа Лобня в учреждениях культуры и в общеобразовательных школах открыты бесплатные секции и кружки.

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