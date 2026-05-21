Концерт русской народной музыки прошел в школе в Химках

Уже около года в школе № 1 в Химках работает ансамбль ложкарей «Ритм-Микс». Русский народный инструмент здесь осваивают педагоги, учащиеся и даже родители школьников.

Подвести творческие итоги коллектив решил на отчетном концерте «Удалые ложкари» 19 мая. «Такие проекты помогают не только раскрывать таланты детей и педагогов, но и сохранять наши культурные традиции, передавать любовь к русской народной музыке подрастающему поколению. Особенно ценно, что в творческий процесс вовлечены не только ученики, но и родители — это объединяет школьное сообщество и делает его по-настоящему дружным», — рассказала директор школы № 1, депутат Галина Болотова.

На сцене образовательного учреждения ученики и педагоги исполнили русские народные мелодии, показав все, чему научились за время существования ансамбля. Задорные ритмы ложкарей и атмосфера настоящего народного праздника не оставили зрителей равнодушными — зал поддерживал артистов громкими аплодисментами.

Среди участников коллектива — его основатель, учитель начальных классов и педагог-организатор Яна Бокова. Именно благодаря ее инициативе необычное творческое направление появилось в школе и быстро объединило детей, педагогов и родителей.

«Педагоги постоянно развиваются, стремятся к новым знаниям и ищут современные подходы в работе. Я была на одном из обучающих семинаров, где продемонстрировали игру на ложках как элемент творческого воспитания детей. Меня очень вдохновила эта концепция, и я решила воплотить ее в нашей школе. Очень благодарна Галине Александровне за поддержку инициативы — сегодня в ансамбле уже 14 человек, среди которых есть и родители наших учеников!» — поделилась Яна Бокова.

Игра на ложках, по словам участников ансамбля, требует не только чувства ритма, но и умения работать в команде. Регулярные репетиции помогают ребятам раскрывать творческий потенциал, учат слышать друг друга и уверенно выступать на сцене.

Галина Болотова добавила, что поддержка таких творческих инициатив остается важной частью образовательной деятельности учреждения и реализации партийного проекта «Культура малой Родины» «Единой России».