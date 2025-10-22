Концерт русских народных песен прошел в комплексе «Артишок» в Химках

В Химках народный коллектив русской песни «Горлица» представил зрителям праздничный концерт «Многоликая Россия». Хор был основан в 1964 году и работает под руководством заслуженного артиста России Анатолия Литвиненко.

Мероприятие прошло в выставочном комплексе «Артишок» участники исполнили хороводные, плясовые, казачьи и русские народные песни.

Артисты порадовали жителей и гостей Химок как классическими произведениями, так и новыми композициями, такими как песня «Сыпь, Тальянка», написанная на стихи Сергея Есенина и музыку Андрея Мистюкова. Также коллектив исполнил известные произведения «Верила, верила, верю» и «Под окном высоким».

Лирические, шуточные и зажигательные плясовые мелодии сменяли друг друга, демонстрируя богатство и глубину традиций, которые веками формировались в дружбе и добрососедстве разных народов.