Концерт прошел в усадьбе Лыткарина

Стены Главного дома старинной усадьбы Лыткарина вновь наполнились мелодиями. В минувшие выходные здесь состоялся творческий вечер дуэта «Н2», который собрал ценителей поэзии и живого звука.

Концерт превратился в мультимедийное погружение в эстетику прошлых лет, объединив разные поколения слушателей. Программа вечера была выстроена на балансе музыки и литературы. Основу музыкальной части составили хиты золотого века вокально-инструментальных ансамблей семидесятых.

«Эти песни, знакомые многим по старым пластинкам и семейным архивам, в камерном зале усадьбы обрели новое прочтение. Литературную глубину вечеру придали стихи известного люберецкого поэта Владислава Моршнева. Его произведения, полные размышлений о жизни и любви, гармонично переплетались с музыкальными аккордами, создавая единое художественное полотно. Особенностью выступления дуэта „Н2“ стал специально подготовленный видеоряд», — сообщили организаторы.

Визуальные образы транслировались на экран, дополняя каждое произведение и помогая зрителям глубже прочувствовать настроение песен и стихов.