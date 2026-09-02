Концерт прошел в парке Толстого в Химках

В Химках завершили летний творческий сезон камерным концертом под открытым небом. Подобное мероприятие стало вторым за сезон, первое прошло в июне.

Квартирник 2.0 «Лето навсегда» прошел в последнюю пятницу лета в парке имени Толстого перед выставочным комплексом «Артишок». Организаторы подготовили мягкие пуфы, лавочки и пледы.

Рядом с родителями, увлеченными выступлениями артистов и наслаждавшимися атмосферой, которую невозможно создать в стенах обычного концертного зала, сидели дети, с любопытством рассматривая гитары и огни гирлянд. Все это создавало ощущение домашней гостиной, перенесенной под открытое небо.

«Такие камерные, искренние вечера обладают особой магией. Они не только дарят прекрасную музыку, но и невероятно сближают горожан, создавая атмосферу большой дружной семьи. Совет депутатов всегда с радостью поддерживает подобные творческие инициативы, ведь именно они делают нашу городскую среду по-настоящему живой и комфортной. Мы с теплотой провожаем это замечательное лето, но впереди нас ждет не менее насыщенный, яркий осенний сезон с новыми культурными проектами и интересными встречами», — отметила депутат Инна Монастырская.

Выступить на квартирнике мог любой желающий старше 16 лет, нужно было лишь подать заявку.