Концерт проекта «Музыка на воздухе» прошел в Черноголовке
В Черноголовке состоялся второй концерт проекта «Музыка на воздухе». Музыканты исполнили шедевры французской эстрады.
Под знакомые мелодии зрители танцевали и подпевали. Никого не оставил равнодушным вокал выпускницы института современного искусства Полины Литвиновой.
«Мне важно подарить людям радость. Чтобы были приятные эмоции, впечатления. Лето все-таки, так хорошо сегодня здесь», — поделилась певица.
Это уже второй концерт «Музыки на воздухе». Этот летний проект придумали в Центре городского развития для жителей города и его гостей. На площадках округа выступают как профессиональные артисты, так и любители.
«Мы хотели, чтобы Черноголовка стала точкой притяжения благодаря культурным мероприятиям. Чтобы жители по субботним и воскресным вечерам могли проводить время на открытом воздухе, получая удовольствие от живой музыки. Конечно, мы будем рады, если в наш город будет приезжать еще больше туристов, мы всех рады здесь видеть», — сказала руководитель музыкальных проектов в городском округе Черноголовка Наталья Махоткина.
Концерты проекта «Музыка на воздухе» будут проходить в течении всего лета по субботам на площади имени Владимира Евгеньевича Фортова.
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