Концерт проекта «Музыка на воздухе» прошел в Черноголовке

Фото: Телеканал «360»

В Черноголовке состоялся второй концерт проекта «Музыка на воздухе». Музыканты исполнили шедевры французской эстрады.

Под знакомые мелодии зрители танцевали и подпевали. Никого не оставил равнодушным вокал выпускницы института современного искусства Полины Литвиновой.

«Мне важно подарить людям радость. Чтобы были приятные эмоции, впечатления. Лето все-таки, так хорошо сегодня здесь», — поделилась певица.

Это уже второй концерт «Музыки на воздухе». Этот летний проект придумали в Центре городского развития для жителей города и его гостей. На площадках округа выступают как профессиональные артисты, так и любители.

«Мы хотели, чтобы Черноголовка стала точкой притяжения благодаря культурным мероприятиям. Чтобы жители по субботним и воскресным вечерам могли проводить время на открытом воздухе, получая удовольствие от живой музыки. Конечно, мы будем рады, если в наш город будет приезжать еще больше туристов, мы всех рады здесь видеть», — сказала руководитель музыкальных проектов в городском округе Черноголовка Наталья Махоткина.

Концерты проекта «Музыка на воздухе» будут проходить в течении всего лета по субботам на площади имени Владимира Евгеньевича Фортова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсии в России увеличатся. Что конкретно проиндексируют?

Гибкий кандидат в канцлеры с христианским уклоном. Кто такой Фридрих Мерц

Вода, свет и газ. На сколько и когда повысят тарифы за ЖКУ в России

Классный отложенный бонус. Как быть с индексацией пенсий для пожилых россиян

Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте