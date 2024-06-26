Концерт проекта «Музыка на воздухе» прошел в Черноголовке

Под знакомые мелодии зрители танцевали и подпевали. Никого не оставил равнодушным вокал выпускницы института современного искусства Полины Литвиновой.

«Мне важно подарить людям радость. Чтобы были приятные эмоции, впечатления. Лето все-таки, так хорошо сегодня здесь», — поделилась певица.

Это уже второй концерт «Музыки на воздухе». Этот летний проект придумали в Центре городского развития для жителей города и его гостей. На площадках округа выступают как профессиональные артисты, так и любители.

«Мы хотели, чтобы Черноголовка стала точкой притяжения благодаря культурным мероприятиям. Чтобы жители по субботним и воскресным вечерам могли проводить время на открытом воздухе, получая удовольствие от живой музыки. Конечно, мы будем рады, если в наш город будет приезжать еще больше туристов, мы всех рады здесь видеть», — сказала руководитель музыкальных проектов в городском округе Черноголовка Наталья Махоткина.