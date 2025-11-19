Концерт проекта «Человек искусства» пройдет в Можайском округе 28 ноября

Реализация творческого проекта «Человек искусства» продолжается в муниципалитете. Следующий концерт состоится 28 ноября в 18:00 в доме культуры «Дзержинский».

Проект, который запустил Можайский культурно-досуговый центр, знакомит зрителей с артистами и их творческим путем, рассказывает о тех, кто своим примером вдохновляет других на развитие и прививает любовь к искусству.

Первым исполнителем в проекте стал музыкант и педагог Виктор Шишкин. Героиней джазового вечера была вокалистка и преподаватель Василиса Найденышева, которая выступила 14 ноября в поселке имени Дзержинского.

Концертная программа Василисы Найденышевой, дополненная импровизациями музыкантов Анастасии Нестеровой и Андрея Кривомазова, подарила зрителям целую гамму эмоций.

Исполнительница рассказала, что познакомилась с джазом еще до поступления в институт на факультет эстрадно-джазового искусства и лишь потом стала смотреть на произведения этого жанра более профессиональным взглядом.

«Конечно, я исполняю не только джаз, питаю огромную любовь к произведениям советского периода и любой эстраде. Всегда есть ощущение, что в таких песнях настоящие эмоции, знакомые нам», — поделилась артистка.