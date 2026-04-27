Пианист Иван Бессонов выступит в музее-заповеднике Чайковского в Клину

7 мая в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского состоится концерт «Приношение», приуроченный ко дню рождения выдающегося композитора. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе вечера — лирическая минорная музыка великих классиков. Первая часть концерта будет посвящена произведениям Петра Ильича Чайковского, а также Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. Во втором отделении слушателей ждут шедевры Феликса Мендельсона, Мориса Равеля и Фредерика Шопена.

На сцене выступит один из ярких и востребованных молодых пианистов — Иван Бессонов, победитель международного конкурса молодых музыкантов «Евровидение-2018». Музыкант дает сольные концерты на лучших площадках в России и за рубежом и сотрудничает с ведущими мировыми дирижерами — Валерием Гергиевым, Владимиром Спиваковым, Александром Сладковским.

Начало концерта запланировано на 18:00. Возрастное ограничение — 6+.

