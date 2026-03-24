Концерт в честь артистки Клавдии Шульженко пройдет в Звенигороде 3 апреля

3 апреля в Звенигородском государственном музее-заповеднике, расположенном в Одинцовском городском округе, состоится концерт «Ваша записка в несколько строчек…». Мероприятие посвящено творчеству народной артистки СССР Клавдии Шульженко, как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гостей ждет музыкальная программа с любимыми песнями королевы эстрады Клавдии Шульженко в исполнении певицы Юлии Борисевич, резидента программы «Доброе утро». В ее интерпретации старые хиты обретают новое звучание, а романсы и народные произведения звучат особенно проникновенно.

Аккомпанемент на старинном рояле создаст особую атмосферу вечера. За фортепиано — пианистка и лауреат международных конкурсов Илона Далецкая.

Начало концерта запланировано на 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

