Концерт-погружение к юбилею Екатерины Фурцевой пройдет в Одинцове

В рамках музыкально-просветительского проекта «Фурцева: эпоха и наследие» в пятницу, 21 ноября, Одинцово принимает специальную программу «Мы помним! Мы гордимся!». Гостей ждут художественные зарисовки, музыкальные номера и театрализованные сцены.

В программе расскажут о жизненном пути Екатерины Фурцевой: от молодости и военных лет до работы на ключевых постах и масштабных культурных начинаний. Концерт-спектакль построен как живое путешествие по эпохам: песни фронтового времени, мелодии «оттепели», кинохиты и концертные пьесы соединяются с документальной хроникой. Эта программа — уважительный диалог с историей, где рассказывается о судьбе человека, определявшего культурную повестку страны.

Мероприятие состоится в пятницу, 21 ноября, в 16:00 по адресу: Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28 (актовый зал администрации Одинцовского городского округа). Вход — свободный.