Концерт по мотивам музыки из кино прошел в Павловском Посаде

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Программу представил коллектив эстрадного вокала «VELVET» в доме культуры «Октябрь». Вместе с приглашенными ансамблями они исполнили известные композиции из фильмов и мюзиклов разных лет.

Музыкальное путешествие по страницам киноистории состоялось 7 февраля. Со сцены звучали мелодии из культовых картин — от советской классики до современных и зарубежных хитов.

В концерте приняли участие хореографический коллектив «Агашка» и ансамбль народного танца «Калинка», чьи выступления дополнили вокальные номера. Сердцем вечера стал коллектив «VELVET» и его руководитель Ольга Куликова, чьи голоса, по замыслу организаторов, объединили разные эпохи и жанры.

Программа, в которой музыка, вокал и хореография сплелись в единое целое, подарила зрителям теплые эмоции и искренние аплодисменты.

Дом культуры «Октябрь» регулярно становится площадкой для ярких музыкальных событий. Ранее, 18 января, здесь с большим концертом рок-хитов выступила популярная городская кавер-группа «Авангард».