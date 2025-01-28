Концерт пианиста-виртуоза Олега Калагурова пройдет в Лобне 30 января
В концертном зале Лобненской детской школы искусств 30 января состоится уникальный музыкальный вечер. Прозвучит знаменитый фортепианный цикл «Времена года» великого русского композитора Петра Ильича Чайковского в исполнении пианиста-виртуоза солиста Московской областной филармонии Олега Калагурова.
Олег Калагуров — музыкант с мировым признанием, лауреат престижных международных конкурсов. Среди его достижений — I премия и специальный приз за мастерство исполнения произведений Баха на Международном конкурсе имени Стравинского. Также он является обладателем специального приза и диплома Российской академии искусствознания и исполнительского мастерства за выдающееся исполнение концертов Рахманинова на Международном фестивале солистов в Москве.
«Каждая из 12 пьес „Времен года“ — это отдельная история, которая передает атмосферу и настроение каждого месяца. Чайковский виртуозно воплощает в музыке краски природы, эмоции людей, их радости и переживания», — отметили организаторы концерта.
Начало мероприятия в 18:30. Адрес: улица Ленина, 15а. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.