Концерт пианиста-виртуоза Олега Калагурова пройдет в Лобне 30 января

Олег Калагуров — музыкант с мировым признанием, лауреат престижных международных конкурсов. Среди его достижений — I премия и специальный приз за мастерство исполнения произведений Баха на Международном конкурсе имени Стравинского. Также он является обладателем специального приза и диплома Российской академии искусствознания и исполнительского мастерства за выдающееся исполнение концертов Рахманинова на Международном фестивале солистов в Москве.

«Каждая из 12 пьес „Времен года“ — это отдельная история, которая передает атмосферу и настроение каждого месяца. Чайковский виртуозно воплощает в музыке краски природы, эмоции людей, их радости и переживания», — отметили организаторы концерта.

Начало мероприятия в 18:30. Адрес: улица Ленина, 15а. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.