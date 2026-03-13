Концерт песен из кино и мультфильмов прошел в Воскресенске
Музыкальная гостиная «Песня остается с человеком» состоялась во дворце культуры «Юбилейный». В программе прозвучали мелодии из отечественных картин в исполнении юных артистов.
Участники вокальной студии «Солнечный зайчик» под руководством Татьяны Чернецовой и студии академического вокала «PRIMA» под руководством Татьяны Родиной исполнили песни, знакомые нескольким поколениям зрителей. Танцевальные коллективы «Эдельвейс» и «Maxi Dance» представили яркие хореографические номера, вдохновленные музыкой из кино.
Участница театральной студии «Возможно!» Хосият Ризвонова прочитала стихотворение «Про кино», посвященное корифеям отечественного кинематографа. Ансамбль гитаристов «Музыкальная лаборатория» показал высокий уровень мастерства и тонкое чувство стиля.
Концерт напомнил зрителям любимые мелодии и доказал, что музыка объединяет поколения, дарит радость и пробуждает светлые чувства.