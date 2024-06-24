Концерт патриотической песни прошел в День памяти и скорби в Лобне

В День памяти и скорби в Лобне прошло несколько мероприятий. Жители возложили цветы к мемориалам, а артисты из хора ветеранов подготовили концерт.
Мероприятия начались в четыре утра с возложения цветов к городским мемориалам. Вечером молодежь провела акцию «Свеча Памяти». Также у здания администрации прошел концерт, на котором выступили представители народного хора ветеранов «Серебряные росы» под руководством Ирины Сероглазовой. Они исполнили патриотические песни. Выступление прошло в рамках проекта «Мы к вам заехали на час». А во дворце культуры «Чайка» представили экспозицию работ юных участников ИЗО-студии «Ладошки».
Кроме того, воспитанники семейного центра «Лобненский» и члены семей участников специальной военной операции поучаствовали в турнире по настольному теннису. С ними также соревновались и волонтеры «Молодой гвардии».