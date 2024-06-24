Концерт патриотической песни прошел в День памяти и скорби в Лобне

Фото: Администрация г.о. Лобня

В День памяти и скорби в Лобне прошло несколько мероприятий. Жители возложили цветы к мемориалам, а артисты из хора ветеранов подготовили концерт.

Мероприятия начались в четыре утра с возложения цветов к городским мемориалам. Вечером молодежь провела акцию «Свеча Памяти». Также у здания администрации прошел концерт, на котором выступили представители народного хора ветеранов «Серебряные росы» под руководством Ирины Сероглазовой. Они исполнили патриотические песни. Выступление прошло в рамках проекта «Мы к вам заехали на час». А во дворце культуры «Чайка» представили экспозицию работ юных участников ИЗО-студии «Ладошки».

Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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Кроме того, воспитанники семейного центра «Лобненский» и члены семей участников специальной военной операции поучаствовали в турнире по настольному теннису. С ними также соревновались и волонтеры «Молодой гвардии».

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