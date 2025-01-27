Концерт памяти Владимира Высоцкого прошел в Электроуглях

Концерт, посвященный памяти поэта и исполнителя Владимира Высоцкого, прошел в Богородском округе. Гости собрались в выставочном зале Центра культуры и искусств города Электроугли.

Мероприятие длилось полтора часа, но пролетело незаметно благодаря талантливым артистам и разнообразной программе.

Участие в концерте приняли поэтесса Юлия Багрянова, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Полина и Владислав Балановы, бард Владимир Носов, музыкант Сергей Гаврилин, солистка образцового вокального коллектива «Чародеи» Дарья Мазурина и вокальное трио «Добрый вечер!». Они исполнили песни и стихи Владимира Высоцкого, а также свои собственные произведения.

Такая встреча стала настоящим подарком для любителей творчества великого поэта и исполнителя.

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