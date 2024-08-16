Концерт памяти Виктора Цоя прошел у ДК «Октябрь» в Павловском Посаде

Концерт собрал зрителей разного возраста, которые почитают творчество советского рок-музыканта Виктора Цоя.

«Все вместе подпевали, аплодировали, танцевали. Атмосфера царила очень энергичная. Творчество Виктора Цоя живет, его песни любимы разными поколениями», — отметила директор городского культурно-досугового центра «Октябрь» Марина Агеева.

Отметим, что Сергей Шилин уже не первый год выступает с хитами Виктора Цоя в Павловском Посаде.

«Мы посещаем все его концерты. Эта музыка заряжает, поднимает настроение. Достаточно посмотреть на реакцию людей, особенно когда звучат слова „Кукушки“ или „Звезды по имени Солнце“. Мы сами выросли на этой музыке, и наши дети тоже влюблены в нее», — поделилась жительница Валентина Нестерова.

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