Концерт памяти Виктора Цоя прошел у ДК «Октябрь» в Павловском Посаде

В день рождения Виктора Цоя, 21 июня, на площади возле ДК «Октябрь» в Павловском Посаде прошел концерт памяти рок-исполнителя. Популярные хиты исполнили певец, актер и композитор Сергей Шилин и солисты Дома культуры.

Концерт проходит в Павловском Посаде несколько лет подряд.

«Хочется выразить слова благодарности всем организаторам и отдельно Сергею за такое профессиональное исполнение. Подпевали и маленькие дети, и пожилые люди. Даже погода способствовала радовала всех солнцем. Все прошло душевно, по-семейному, но в то же время с большим размахом. Надеюсь, в следующем году мы вновь соберемся вместе, чтобы исполнить такие треки, как „Кукушка“, „Последний герой“, „Звезда по имени Солнце“ и многие другие», — сказал житель Павловского Посада Максим Носов.

Виктор Робертович Цой родился 21 июня 1962 года. Музыкант корейско-русского происхождения сам писал стихи и музыку, снимался в фильмах. Сначала он играл в коллективах «Палата № 6» и «Автоматические удовлетворители», затем основал легендарную группу «Кино» в составе «Ленинградского рок-клуба».

Виктор Цой снялся в восьми фильмах. После исполнения роли Моро в киноленте «Игла» журнал «Советский экран» назвал его лучшим актером 1989 года.

Музыкант погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе на 35-м километре автодороги Р-126 Слока — Талси в Тукумском районе Латвии. Его похоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.