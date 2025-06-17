Концерт памяти Виктора Цоя пройдет в Павловском Посаде 21 июня

Жители Павловского Посада услышат любимые хиты группы «Кино». Концерт памяти легендарного русского поэта и музыканта Виктора Цоя пройдет в округе 21 июня.

Мероприятие пройдет у Дома культуры «Октябрь». Концерт начнется в семь часов вечера.

Организуют музыкальный вечер актер, певец, музыкант и композитор Сергей Шилин и солисты самого культурного учреждения.

«В этом году всех наших гостей ждет много интересного, но главное в этом — качественного исполнения музыкальных произведений. Творчество Виктора Цоя, безусловно, живет, его песни любимы разными поколениями», — прокомментировала директор Дома культуры «Октябрь» Марина Агеева.

Отметим, что подобный концерт уже проходил в Павловском Посаде в прошлом году. Тогда в мероприятии поучаствовали также Максим Епихин и кавер-группа «Хищные птицы».