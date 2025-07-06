Концерт памяти ветеранов боевых действий прошел в ДК «Родина» в Химках

В Химках почтили память ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане, Чечне, Северном Кавказе, Сирии и других горячих точках — там, где решалась судьба России. Патриотическое мероприятие провели во Дворце культуры «Родина» микрорайона Фирсановка.

Перед гостями выступил лауреат российских конкурсов, член «Боевого братства» Подмосковья Георгий Лысенко. В рамках программы прозвучали песни о долге, мужестве и исторической памяти. Он исполнил как знакомые, так и новые композиции.

С приветственным словом ко всем обратилась лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Мы не должны забывать тех, кто прошел через тяжелые испытания. Они защищали Родину. Их опыт и сила духа — пример для будущих поколений», — подчеркнула она.

Участникам напомнили о значимых датах. Творческий вечер стал частью региональной программы, которая уже год реализуется в Химках. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что работа направлена на укрепление гражданской ответственности и сохранение исторической памяти.